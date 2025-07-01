«Россети» отказались от выплаты дивидендов по итогам 2024 года

Собрание акционеров ПАО «Россети» (MOEX: FEES) утвердило невыплату дивидендов за 2024 год. Это следует из отчета, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации. Последний раз «Россети» выплачивали дивиденды в 2020 году.

Держатели акций компании утвердили убыток «Россетей» по итогам 2024 года. Он составил 294 млрд 839 млн 360 тыс. В 2023 году компания имел прибыль в размере 320,4 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ», основное влияние на прошлогодние финансовые показатели оказало признание убытка от обесценения основных средств и капитальных вложений компании. По словам представителей «Россетей» подобные операции обусловлены соблюдением правил формирования бухгалтерской отчетности и носят неденежный характер.

В 2023 году компания пережила реорганизацию, по результатам которой доля государства в капитале «Россетей» составила 75%.