Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ за полгода составила 79 млрд рублей

Чистая прибыль «Россетей» (MOEX: FEES) за первые шесть месяцев этого года выросла на 21% по сравнению с показателями 2024 года. Показатель составил 79 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка компании за этот же период составила 175,6 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 69,3 млрд руб. Это на 11% меньше, чем в 2024 году — 77,2 млрд руб.

ПАО «Россети» — российская энергетическая компания, объекты которой расположены в 82 регионах России. Компания управляет 2,5 млн км линий электропередачи и 548 тыс. электрических подстанций общей мощностью 875 тыс. МВА. Доля участия Росимущества в уставном капитале в 2023 году составила 75%.