ХК «Локомотив» не пригласил экс-главного тренера Никитина на чемпионский парад

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» не пригласил бывшего главного тренера команды Игоря Никитина и остальной штаб на чемпионский парад в честь завоевания Кубка Гагарина, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Мероприятие пройдет 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В мае «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда со счетом 4:1 обыграла челябинский «Трактор». К чемпионству «Локомотив» привели Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

В июне «Локомотив» объявил, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА. Остальной штаб также перешел в столичный клуб.

После ухода Никитина «Локомотив» возглавил канадский специалист Боб Хартли, который в 2021 году привел омский «Авангард» к Кубку Гагарина. В его тренерский штаб вошли Сергей Звягин, Дмитрий Рябыкин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков, Вячеслав Гусов, Георгий Кошель.

Подробнее о назначении Игоря Никитина в ЦСКА — в материале «Ъ».

Таисия Орлова