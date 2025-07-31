NASA надеется, что его сотрудники продолжат посещать запуски «Союзов»

NASA рассчитывает, что его сотрудники продолжат ездить в Россию и смогут лично наблюдать за стартами космических кораблей «Союз». Об этом сказал «РИА Новости» представитель NASA по связям с общественностью при центре им. Кеннеди Стивен Сиселоф.

В ноябре NASA планирует отметить 25-летие заселения Международной космической станции (МКС). Этот юбилей считается важной вехой в истории агентства, отметил господин Сиселоф. «Многие достижения стали возможны благодаря исследованиям и истории космической станции»,— пояснил он.

29 июля в США прибыл глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Одним из главных пунктов его программы должна стать встреча с и. о. главы NASA Шоном Даффи, которая будет первым личным контактом глав космических ведомств России и США с 2017 года. Они обсудят в том числе программу перекрестных полетов на МКС. Господин Баканов уже встретился с экипажем американского корабля Crew Dragon.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Космическая одиссея 2025 года».