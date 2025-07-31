Глава «Роскосмоса» обсудит с руководством NASA перекрестные полеты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов планирует обсудить с исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи программу перекрестных полетов, сотрудничество на Международной космической станции, а также возможности взаимодействия по Российской орбитальной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Баканова, РФ и США продолжают сотрудничать в космической сфере несмотря на санкции. «У нас совместная эксплуатация МКС, у нас перекрестные полеты. И есть планы по развитию взаимодействия дальше и относительно Российской орбитальной станции и миссий дальнего космоса»,— сказал господин Баканов журналистам (цитата по ТАСС).

Дмитрий Баканов прибыл в США 29 июля. Одним из главных пунктов его программы должна стать встреча с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, которая будет первым личным контактом глав космических ведомств России и США с 2017 года.

Подробнее о визите Дмитрия Баканова в США — в материале «Ъ» «Космическая одиссея 2025 года».