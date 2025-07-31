Глава «Роскосмоса» встретился с экипажем американского Crew Dragon

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с экипажем американского корабля Crew Dragon в США, сообщили в пресс-службе ведомства. В экипаже Crew Dragon состоит российский космонавт Олег Платонов, для него полет станет первым в карьере.

Дмитрий Баканов пожелал Олегу Платонову удачи и хорошей работы. Сам господин Платонов представил главе «Роскосмоса» товарищей по экипажу миссии Crew-11: командира корабля Зину Кардман, пилота Майкла Финка и специалиста миссии Кимию Юи.

Дмитрий Баканов прибыл в США 29 июля. Одним из главных пунктов его программы должна стать встреча с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, которая будет первым личным контактом глав космических ведомств России и США с 2017 года.

Подробнее о визите Дмитрия Баканова в США — в материале «Ъ» «Космическая одиссея 2025 года».