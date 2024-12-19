Аэропорт Сургута увеличил количество мест в зале ожидания и открыл новое кафе

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) на территории аэропорта увеличили стерильную зону на 300 кв.м, в которой установили 120 дополнительных посадочных мест в зале ожидания вылета, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэропорт Сургута Фото: аэропорт Сургута

Кроме того, для детей оборудовали игровую площадку, а также планируется открыть кафе.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово начали устанавливать новую мебель в залах ожидания рейсов — количество сидячих мест вырастет, на них смогут разместиться более 1,5 тыс. пассажиров и сопровождающих.

Ирина Пичурина