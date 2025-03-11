Аэропорт в Сургуте планируется реконструировать

Вопрос о реконструкции аэропорта Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) вновь поднят на окружном уровне, сообщил «Омедиа» депутат регионального собрания Ринат Айсин. Ежегодно аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Сургута

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аэропорт Сургута

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди собственников аэропорта — правительство Югры, компания «Сургутнефтегаз», авиакомпания Utair и частные инвесторы. Они обсуждают возможные варианты реконструкции, включая масштабное обновление или строительство корпусов, которые будут открываться только в летний период. При этом проектирование ограничивается рядом факторов, в частности, в районе аэропорта находится охранная зона конденсатопровода компании «Газпром». Ранее на заседании городской думы запланировали предоставить информацию о способах реконструкции и сроках до конца марта.

Здание аэропорта Сургута было введено в эксплуатацию 12 июля 1975 года, а крупная реконструкция проводилась 25 лет назад — был создан международный терминал, перестроены залы прилета и вылета, в аэропорту регулярно проводятся точечные обновления.

Напомним, в декабре в Сургуте на территории аэропорта увеличили стерильную зону на 300 кв.м, в которой установили 120 дополнительных посадочных мест в зале ожидания вылета.

Ирина Пичурина