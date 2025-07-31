На Ставрополье агрофирму обязали заплатить 5 млн рублей за незаконную свалку

ООО «Агрофирма Машук» заплатить почти 5 млн руб. за организацию незаконной свалки в поселке Иноземцево Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О размещении отходов в неположенном месте заявили местные жители. Во время выездной проверки инспекторы обнаружили свалку отходов IV-V классов опасности общей площадью 1,2 тыс. кв. м и объемом 600 куб. м.

Причиненный вред окружающей среде составил 4,9 млн руб.

Собственник участка — ООО «Агрофирма Машук» возмещать ущерб добровольно отказалась.

Росприроднадзор обратился в суд, который полностью поддержал требования службы.

Наталья Белоштейн