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На Ставрополье агрофирму обязали заплатить 5 млн рублей за незаконную свалку

ООО «Агрофирма Машук» заплатить почти 5 млн руб. за организацию незаконной свалки в поселке Иноземцево Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О размещении отходов в неположенном месте заявили местные жители. Во время выездной проверки инспекторы обнаружили свалку отходов IV-V классов опасности общей площадью 1,2 тыс. кв. м и объемом 600 куб. м.

Причиненный вред окружающей среде составил 4,9 млн руб.

Собственник участка — ООО «Агрофирма Машук» возмещать ущерб добровольно отказалась.

Росприроднадзор обратился в суд, который полностью поддержал требования службы.

Наталья Белоштейн

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