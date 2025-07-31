Эксперт: «Со снижением ключевой ставки спрос на рынке недвижимости оживет»

Снижение ключевой ставки ЦБ (в настоящее время до 18%) влечет падение доходности по банковским депозитам и уменьшение стоимости ипотечного кредитования. Если тенденция к снижению сохранится, люди диверсифицируют свои вложения и начнут часть средств выводить с депозитов и вкладывать в недвижимость. Спрос на рынке недвижимости оживет, заявила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько на круглом столе «Тренды рынка недвижимости — 2025». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нил Ракша Фото: Нил Ракша

По данным эксперта, доля проданных квартир в общем объеме предложения (соотношение объемов лотов в сделках и на экспозиции) в январе—апреле 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Краснодаре сократилась почти вдвое (с 5,8 до 2,8%), а в Краснодарском крае — на 73% (с 8,6 до 2,3%). Это стало следствием отмены льготной ипотеки и удорожания кредитов в условиях рекордно высокой ключевой ставки ЦБ, а также появления нового продукта — доходной недвижимости (комплексы инвест-отелей и апартаментов).

«Для российского человека недвижимость — это всегда стабильность, надежность, уверенность в завтрашнем дне и забота о будущих поколениях. Это наша ментальность — тренд, который не будет меняться, поэтому, как только появится финансовая возможность, люди снова начнут активно инвестировать в недвижимость. При этом снижение спроса сдерживало удорожание квадратного метра, а в некоторых сегментах даже стимулировало снижение его стоимости. Поэтому сейчас хорошее время для приобретения недвижимости»,— считает спикер.

В свою очередь спрос простимулирует и активность застройщиков. «В настоящее время многие девелоперы не готовы выходить на рынок с новыми проектами из-за того, что ставка проектного финансирования достаточно высокая, себестоимость строительства тоже, а спрос недостаточный»,— констатировала Ангелина Радько.

Спикер также уточнила, что 53% покупателей недвижимости в Краснодарском крае составляют жители других регионов России. По этому показателю Кубань уступает только Ленинградской и Московской областям, где в общем количестве приобретателей жилья на приезжих приходится 77 и 63% соответственно.

Маргарита Синкевич