Никто не захотел реконструировать школу в Липецкой области за 281 млн рублей

Открытый конкурс в электронной форме на реконструкцию первого корпуса школы №15 в Ельце Липецкой области, являющегося объектом культурного наследия, не состоялся из-за отсутствия заявок. Это следует из информации на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 280,7 млн руб. Новые торги пока не объявляли.

Подрядчик должен был до 15 сентября 2026 года провести ремонт крыши и фасада, реконструировать сети водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования и отопления, провести внутреннюю отделку, а также — монтаж систем оповещения и управления эвакуацией, охранно-пожарной сигнализации.

Вчера стало известно, что электронный аукцион на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купеческий с примыкающей по улице Готвальда лавкой» в Павловске Воронежской области признали несостоявшимся.

Ульяна Ларионова