В Липецкой области ищут подрядчика для обновления школы в Ельце за 280 млн

МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца Липецкой области объявило открытый конкурс в электронной форме на поиск подрядчика для реконструкции первого корпуса школы №15, являющегося объектом культурного наследия. Начальная цена контракта — 280,7 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно документации, работы требуется выполнить до 15 сентября 2026 года. За это время подрядчику нужно провести ремонт крыши и фасада, реконструировать сети водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования и отопления, провести внутреннюю отделку, а также монтаж систем оповещения и управления эвакуацией, охранно-пожарной сигнализации. Гарантийный срок — пять лет.

Заявки можно будет подавать до 21 июля, итоги планируют подвести 24 июля.

Сегодня также стало известно, что был признан несостоявшимся конкурс по выбору подрядчика для строительства корпуса Новопоселеновской средней школы в Курском районе Курской области.

Ульяна Ларионова