Питательный картель

Челябинское УФАС России подозревает семь компаний в картельном сговоре при участии более чем в 20 закупках по организации питания в школах на сумму, превышающую 80 млн руб. Хозяйствующие субъекты были нацелены на поддержание максимальной цены контрактов. Одну из подозреваемых в сговоре организаций — городское АО «Уральский комбинат питания» — УФАС оштрафовало в июне на 3,5 млн руб. за участие в торгах в сговоре с комитетом по делам образования Челябинска.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из подозреваемых в сговоре компаний организует питание в большинстве школ Челябинска

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Одна из подозреваемых в сговоре компаний организует питание в большинстве школ Челябинска

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о сговоре на торгах по организации горячего питания в образовательных учреждениях региона в отношении семи хозяйствующих субъектов. В их действиях выявлены признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает антимонопольное ведомство.

УФАС усматривает признаки сговора в 21 закупке с общей стоимостью контрактов более 81 млн руб. Заказчиками выступали школы из Челябинска, Озерска, Сосновского района. Дело возбуждено в отношении зарегистрированных в Челябинске АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал», «Диалогплюс» и двух индивидуальных предпринимателей. Они подозреваются в нарушении п.2 ч.1 ст.11 закона «О защите конкуренции», которым признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если они могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

«Компании в 2022–2023 годах принимали совместное участие в торгах и использовали антиконкурентные модели поведения в целях поддержания начальной максимальной цены: “единственный поставщик” и “единственный победитель”»,— сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Схема «единственный поставщик» предполагает, что участники заранее определяют, кто первым подаст заявку или предложит цену и станет в итоге победителем. При второй схеме компании подают мнимые заявки, обеспечивая видимость конкуренции. Также УФАС установило совпадение IP-адресов и свойств файлов заявок при совместном участии хозсубъектов в торгах, пересечение между сотрудниками, использование одинаковых номеров телефонов и адресов электронной почты. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 25 октября.

В этом году это уже второе дело об антиконкурентном соглашении на рынке школьного питания в Челябинской области. В конце февраля УФАС установило сговор между АО «Уральский комбинат питания» и комитетом по делам образования Челябинска. Нарушения обнаружены по 18 совместным закупкам 106 школ, проводившимся в 2021 году. По итогам торгов, условия которых, по данным УФАС, были «заточены» под одну компанию, «Уральский комбинат питания» получил трехлетние контракты на общую сумму более 2 млрд руб. В июне организация была оштрафована за сговор на 3,5 млн руб. Сейчас комбинат оспаривает штраф, а вместе с комитетом и решение УФАС в суде.

По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в 1992 году АО «Уральский комбинат питания» на 100% принадлежит комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО). Компания занимается организацией горячего питания в большинстве школ регионального центра. В 2023 году выручка АО составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 26,6 млн. В 2023 году компания заключила 124 контракта со школами на общую сумму 363,5 млн руб., в 2024 — 61 договор на 285,4 млн. С 2018 года по август 2023-го директором АО был экс-начальник КУИЗО Игорь Воловой. Весной 2023 года в его доме проводились оперативно-следственные действия. Официально правоохранительные органы не сообщали об уголовных делах в связи с этим.

По поводу нового дела о сговоре в АО «Уральский комбинат питания» и администрации Челябинска не ответили на запросы на момент подготовки материала. В ООО «Кардинал» от комментариев отказались. Остальные компании на запросы и телефонные звонки не ответили.

Руководитель практики TMT и антимонопольного регулирования юридической компании «Томашевская и партнеры» Вадим Кузьмин отмечает, что челябинские компании использовали «классические» способы антиконкурентного поведения, и при установленных УФАС обстоятельствах им будет очень сложно доказать отсутствие картельного соглашения. «Формально закон о защите конкуренции и КоАП РФ не содержат положений о повторности совершения подобных правонарушений в части усиления ответственности, однако при возможном судебном обжаловании решения факт того, что участники закупок уже были уличены в аналогичном правонарушении, может существенно повлиять на выводы суда, причем не в пользу таких участников»,— говорит юрист.

Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Наталья Бараданченкова отмечает, что судебной практике известны примеры положительного оспаривания «картельных» решений ФАС с обоснованием того, что иное поведение, например, существенное снижение начальной цены контракта для участника торгов было экономически нецелесообразно и привело бы к направлению всех оборотных средств на получение пассивного дохода, что не соответствует разумной бизнес-стратегии.

Юлия Гарипова