Число кандидатов в мэры Черногорска сократилось до восьми

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Черногорска 30 июля завершила процедуру регистрации кандидатов на пост мэра второго по численности населения города Республики Хакасия. Борьбу за кресло главы муниципалитета поведут восемь человек.

Семь зарегистрированных кандидатов были выдвинуты политическими партиями. В их числе Светлана Булатова («Коммунисты России»), Елена Гопина (КПРФ), Денис Какаев (Партия за справедливость!), Алексей Рузайкин («Новые люди»), Владимир Смышляев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Вячеслав Финогенов («Единая Россия») и Алексей Хабаров («Родина»). Кроме них, в выборах примет участие самовыдвиженец Руслан Попович.

Всего первоначально было выдвинуто 12 претендентов. По данным ТИК, самовыдвиженцы Дмитрий Бородин, Вадим Палкевич и Елена Савицкая не предоставили необходимое число достоверных подписей избирателей в свою поддержку (264). Как сообщили в республиканском избиркоме, кандидат от ЛДПР Марина Лангольф не предоставила необходимые для регистрации документы.

Валерий Лавский