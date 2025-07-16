Кандидаты дотянули до 12

Очередные выборы мэра второго по численности населения города Республики Хакасия Черногорска вновь оказались высококонкурентными. Заявления о желании занять кресло градоначальника, которое после 16 лет руководства муниципалитетом покидает Василий Белоногов, в избирательную комиссию подали 12 человек. По мнению политологов, в этой ситуации прогнозировать победу кого-либо из претендентов практически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Черногорска предложен большой выбор кандидатов на смену уходящему мэру

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Жителям Черногорска предложен большой выбор кандидатов на смену уходящему мэру

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Черногорске с населением около 75 тыс. человек вечером 15 июля завершилось выдвижение кандидатов на пост мэра. За кресло градоначальника намерены побороться 12 претендентов.

Согласно данным ГАС «Выборы», восемь кандидатов выдвинуты политическими партиями. Среди них Светлана Булатова («Коммунисты России»), Елена Гопина (КПРФ), Денис Какаев (Партия за справедливость!), Марина Лангольф (ЛДПР), Алексей Рузайкин («Новые люди»), Владимир Смышляев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Вячеслав Финогенов («Единая Россия») и Алексей Хабаров («Родина»). Еще четыре претендента выдвинули себя сами: за пост градоначальника намерены бороться Дмитрий Бородин, Владимир Палкевич, Руслан Попович и Елена Савицкая. В общей сложности в мэры выдвинулись шесть действующих депутатов черногорского горсовета, в котором 25 мест, то есть почти каждый четвертый обладатель мандата в муниципальном парламенте.

С января 2009 года Черногорском руководит Василий Белоногов, являющийся также секретарем городского отделения «Единой России» (ЕР). «Я давно мечтал о возможности уделять больше внимания тем вещам, которые действительно важны. Прежде всего, конечно же, семья. Я хочу проводить больше времени с моими внуками, делиться с ними своим жизненным опытом, учить чему-нибудь полезному»,— объяснил он ИА «Хакасия» свое нежелание участвовать в очередных выборах. При этом господин Белоногов, которому в 2026 году исполнится 70 лет, однозначно высказался в поддержку директора МП «Бытсервис», депутата горсовета Руслана Поповича.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае индивидуальный предприниматель, депутат горсовета Вячеслав Финогенов выиграл электронное предварительное голосование (ЭПГ) ЕР. Политсовет черногорского отделения призвал не утверждать результаты праймериз. В частности, на том основании, что господин Финогенов «работал против партии», сотрудничая ранее с КПРФ и «Новыми людьми». Тем не менее, в начале июля конференция регионального отделения ЕР официально выдвинула победителя ЭПГ кандидатом в мэры. «Я верю в перемены и готов работать над тем, чтобы наши голоса были услышаны»,— заявил господин Финогенов в конце минувшей недели, сдавая документы в избирком.

Руслан Попович, в свою очередь, приостановил свое членство в ЕР, решив выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно. Вячеслав Финогенов в беседе с «Ъ-Сибирь» тогда не исключал, что сложится ситуация, в которой городское отделение партии в ходе избирательной кампании фактически будет бороться против кандидата-единоросса.

12 выдвинувшихся кандидатов не являются рекордом на выборах мэра Черногорска. В 2020 году число претендентов достигло 16, но некоторые из них в дальнейшем либо сами вышли из предвыборной гонки, либо избирком отказал им в регистрации. В итоге, в бюллетени было вписано восемь фамилий, а баллотировавшийся тогда от ЕР Василий Белоногов одержал победу, набрав 28,22% голосов.

По мнению руководителя медиаагентства «Верхотуров.РФ» Михаила Верхотурова, прогнозировать результаты выборов практически невозможно, особенно с учетом накопленного Василием Белоноговым антирейтинга, и «в этой ситуации выиграть может практически любой». «Черногорск — лакомый кусок для всех, кто хочет попробовать себя в политике. Именно поэтому через выборы мэра многие прошли»,— назвал он «Ъ-Сибирь» особенность политического ландшафта города.

Самовыдвиженцам и кандидатам от партий, не освобожденных от сбора подписей, для регистрации необходимо собрать не менее 264 подписей. Необходимые для регистрации документы должны быть предоставлены в территориальную избирательную комиссию Черногорска не позднее 18:00 20 июля. На решение о регистрации или отказе в регистрации избиркому отводится после получения документов 10 дней.

Валерий Лавский