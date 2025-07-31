Во второй редакции поправок Минцифры РФ к антимошенническому закону предложено сократить допустимое число банковских карт на одного человека с 20 до 10. Также планируется ввести запрет на владение более чем пятью картами одного оператора переводов. Эти меры направлены на усиление борьбы с финансовым мошенничеством. Об эффективности подобных методов рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Ирина Рындина.

Ирина Рындина

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«Существует проблема — обналичивание похищенных и нелегальных средств, финансирование преступной деятельности при помощи дропперства. Государство должно отреагировать и обезопасить от этого цифровую среду. Поэтому для нивелирования угроз и преступлений подобного рода и вводятся данные ограничения. Даже если они отразятся на конкурентоспособности отдельных кредитных организаций и доставят неудобство некоторой доле держателей банковских карт, то в целом платежная система станет более прозрачной, а некоторые типы сделок будет легче отследить по цифровому следу. Поэтому такая инициатива соответствует как потребностям общества, так и цифровой политике государства в целом и будет, надеюсь, мягко встроена и в экономическую политику.

Как такового обострения конкуренции между финансовыми маркетплейсами и банками из-за ограничения количества карт не будет. Многие финансовые сервисы и платформы нацелены или созданы для сотрудничества и кооперации (партнерства) с банковским сектором, а не конкуренции с ним. Но если говорить с точки зрения экономики, то любые способы, ограничивающие свободную конкуренцию, приводят к росту стоимости продукта или услуги, на которые такие ограничения накладываются.

Полагаю, ограничение, безусловно, повлияет на привычки граждан, так как финансово развитый среднестатистический человек, как правило, владеет значительным количеством дебетовых и кредитных карт, чтобы получать выгоду от кешбэков, перемещать свои средства в те кредитные организации, которые предлагают наиболее выгодные условия по вкладам, и т. д. Также это затронет тех лиц, у которых несколько источников доходов (пособия, пенсии, зарплата, дивиденды и т. д.), приходящих на карты разных банков для удобства, или которые раскладывают свои средства по разным картам и банкам.

Дело в том, что не у всех кредитных организаций можно воспользоваться, например, СБП без открытия банковской карты. Поэтому ее зачастую открывают, чтобы воспользоваться как инструментом для перевода средств на вклад, накопительный или брокерский счет.

Самозанятые и представители малого бизнеса, оформленные официально, думаю, просто подстроятся под ограничения. А вот фрилансеры, которые размывают поступающие платежи, будут вынуждены либо выйти из тени и легально зарегистрироваться, либо сократить масштабы деятельности».