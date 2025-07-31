Трамп объявил о намерении США добывать нефть в Пакистане

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Пакистаном о совместной добыче нефти. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы находимся в процессе выбора нефтяной компании, которая будет возглавлять это партнерство. Кто знает, может быть, они когда-нибудь будут продавать нефть Индии!» — написал Дональд Трамп.

В публикации господин Трамп добавил, что полный отчет о торговых переговорах с другими странами Белый дом опубликует «в подходящее время».

Ранее президент США объявил о заключении сделки с Южной Кореей, в рамках которой корейская сторона предоставит США $350 млрд долларов в виде инвестиций, а также приобретет СПГ или других энергопродуктов на $100 млрд.