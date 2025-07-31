Самые опасные афтершоки на Камчатке ожидаются в ближайшие двое суток

Общий Совет Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов в четверг опубликовал внеочередную оценку сейсмической опасности Камчатского участка Курило-Камчатской сейсмогенной зоны после сильнейшего землетрясения 30 июля в Авачинском заливе.

Как указано в документе, это землетрясение реализовало долгосрочный сейсмический прогноз для наиболее опасного yчacткa Курило-Камчатской дуги — сейсмической бреши в районе Авачинского залива. Данный прогноз был составлен кандидатом физико-математических наук Алексеем Соломатиным на основании метода академика РАН Сергея Федотова.

«Анализ сейсмического процесса дает основания полагать, что произошедшее событие способствовало высвобождению основной части энергии, накопившейся в указанном районе за последние десятилетия»,— говорится в документе.

Сейсмическая активизация в Авачинском заливе началась 20 июля серией землетрясений, включающей несколько событий с магнитудой более 6. Серия представляла собой «десятидневный форшоковый процесс, предваряющий событие 30 июля», делают вывод ученые. Ранее они говорили, что последующие после 20 июля землетрясения будут афтершоками.

По прогнозу Совета, афтершоковый процесс будет проявляться ощутимыми сейсмособытиями в течение месяцев. Согласно сценарию, предложенному академиком Сергеем Федотовым, самыми опасными с точки зрения повторения сильных сейсмособытий, являются ближайшие двое суток, что необходимо учитывать властям региона при проведении оперативных мероприятий.

Ощутимые землетрясения на Камчатке продолжаются уже более суток, минувшей ночью местные жители насчитали более сотни.

Подробнее о последствиях землетрясения — в материале «Ъ».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский