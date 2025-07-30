Земля, вода, огонь
Камчатка встретилась с землетрясением, цунами и извержением вулкана
На Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение — его магнитуда достигла 8,7 балла. Повреждены детские сады и торговые центры, массовых разрушений и жертв удалось избежать. Вызванная землетрясением волна цунами затопила ряд прибрежных районов. Одновременно начал извергаться один из самых известных на полуострове вулканов — Ключевская Сопка.
Землетрясение произошло в 11:24 по местному времени (2:24 мск). Его эпицентр находился в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова — в 149 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 17 км под морским дном. После основного удара магнитудой 8,8 балла последовало еще около 100 афтершоков (повторные подземные толчки) интенсивностью от 2 до 5 баллов.
В регионе раскачивались здания, падала мебель в жилых домах, «танцевали» припаркованные автомобили и даже портовые краны.
Во многих зданиях появились трещины, посыпалась штукатурка. В торговых центрах с полок падала техника и другие товары. В Северо-Курильске в большинстве домов разрушены печные трубы. В одном из детсадов Петропавловска-Камчатского обрушился ремонтируемый фасад. Повреждено здание Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. Учителя и воспитатели выводили детей из школ и детсадов, медики эвакуировали пациентов из больниц. Соцсети облетела видеозапись из краевого онкодиспансера, где врачи не стали прерывать операцию даже при сильных толчках. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал представить медиков к госнаградам. Также прямо во время землетрясения прошло венчание в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского. В ходе церемонии сами собой звенели колокола в звоннице собора.
Вслед за землетрясением пришло цунами: волна высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе. В Северо-Курильске затопило прибрежную зону, порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Волна дошла до Сахалина, где смыла туристический лагерь на острове Шумшу. Угроза цунами объявлялась также в Японии, Китае и США. В частности, в Японии было эвакуировано более 2 млн человек.
Наконец, после землетрясения началось извержение Ключевской Сопки — одного из самых известных действующих вулканов мира.
Камчатский филиал Геофизической службы РАН опубликовал фотографии схода раскаленной лавы по западному склону горы. Российский союз туриндустрии призвал туристов не посещать окрестности вулкана: «Основную опасность извержение представляет для тех, кто планирует восхождение на вулкан. Ключевская Сопка остается крайне рискованной для альпинистов в период активности. РСТ призывает воздержаться от подобных маршрутов и соблюдать все предупреждения спасательных служб».
Точной информации по количеству пострадавших от природных событий пока нет, но очевидно, что массовых жертв удалось избежать. По данным камчатского минздрава, в безопасные районы было эвакуировано 2,7 тыс. человек. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что ущерб для региона будет оценен в течение недели. По прогнозу регионального МЧС, в ближайшие дни возможны новые афтершоки интенсивностью до 5 баллов.