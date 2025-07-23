Трамп объявил о сделке с Японией на $550 млрд

Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что США заключил с Японией, возможно, «самую крупную сделку из когда-либо заключенных». По его словам, одна часть сделки касается инвестиций, вторая — торговых пошлин.

«Япония по моему указанию инвестирует 550 млрд миллиардов долларов в Соединенные Штаты, которые получат 90% от прибыли. Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест»,— написал Дональд Трамп.

Но гораздо важнее, по его словам, часть сделки по пошлинам. «Япония откроет свою страну для торговли, включая автомобили и грузовики, рис и некоторые другие сельскохозяйственные продукты… Япония будет платить взаимные тарифы Соединенным Штатам в размере 15%»,— пояснил господин Трамп.