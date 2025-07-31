Инновации держатся за клиента

Стимулом к инновациям для компаний по-прежнему выступают требования рынка и борьба за клиента — это видно из исследования уровня инновационной активности малых предприятий в сферах услуг, сельского хозяйства и строительства, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Так, в сфере услуг разработкой и внедрением инноваций в 2024 году занималась каждая десятая (10,1%) компания, что кратно больше, чем в таких же по размеру компаниях в АПК (5,6%) и строительстве (2,6%). Хотя власти и делают ставку на господдержку малых технологических компаний (МТК) как генератора инновационных идей, статистика показывает, что рынок стимулирует прогресс эффективнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые оценил уровень инновационной активности малых предприятий в сферах услуг, сельского хозяйства и строительства. Исследование базируется на результатах выборочного статистического наблюдения Росстатом малых предприятий за 2024 год и включало в том числе и малые технологические компании, на которые власти делают ставку в вопросе разработки необходимых РФ инноваций. На данный момент в реестре МТК почти 5,5 тыс. компаний, их выручка за 2024 год превысила 1 трлн руб., заявили “Ъ” в Минэкономики. В настоящее время для них предусмотрен целый спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки — всего порядка 20 видов (поддержка на этапе стартапов, льготное кредитование, гранты на доращивание и другие).

По данным исследования ИСИЭЗ, инновационные компании (осуществляющие в том числе исследования и разработки, приобретающие машины и оборудование, использующие инжиниринг и маркетинг) оказались сосредоточены в сфере услуг — в ней их концентрация составила 10,1%, что сравнимо с крупными и средними организациями в этой области в 2023 году (9,9%). Среди малых компаний сельского хозяйства и строительства инноваторов кратно меньше — 5,6% и 2,6% соответственно. По видам деятельности больше всего (46,3%) «прогрессивных» компаний предсказуемо сосредоточено в сегменте научных исследований и разработок (ИР), в разработке программного обеспечения (34,1%) и в информационных технологиях (14,8%). «Важным фактором их инновационной активности выступает тренд на технологическую независимость и импортозамещение»,— отмечают эксперты. В прочих секторах доля инновационных предприятий не превышает 7%.

Отметим, что результаты исследования свидетельствуют о том, что в реальности стимулом для инноваций для компаний выступают требования рынка и необходимость бороться за клиента. Хотя власти рассчитывают на МТК как генераторов и отработчиков инновационных идей, оказывая им целый ряд мер господдержки (см. “Ъ” от 31 мая 2023 года и 25 июля), а среди направлений деятельности МТК также преобладают разработка ПО и IT-решений, робототехника и ИИ, био- и энергоэффективные технологии и др., основным источником финансирования инновационной деятельности малых предприятий остаются собственные средства (84,2%). Кредитные деньги занимают менее десятой части (7,2%) инновационных расходов, а бюджетная поддержка в совокупности составляет лишь 5,4% таких трат.

В пользу конкуренции как двигателя инноваций говорит и то, что малые предприятия в сфере услуг опережают прочие и по отношению расходов на инновации к общему объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Показатель для этого сектора составляет 3,9%, что почти в 8 раз выше, чем в сельском хозяйстве (0,5%) и в 10 раз больше, чем в строительстве (0,4%). Результативность инновационной деятельности (доля инновационной продукции в общем объеме производства) малых предприятий в сфере услуг в 2024 году оказалась даже чуть выше, чем у соответствующих крупных и средних компаний в 2023 году — 6,8% против 6,7%. Абсолютные лидеры здесь сектор ИР (29,3%) и разработчики ПО (20,9%), быстро адаптирующие подходы и функционал своих продуктов под требования рынка.

Малые и микропредприятия АПК не обладают тем ресурсом квалификаций и финансов, чтобы инвестировать в научно-исследовательские разработки, да у них и нет возможности рисковать вложением средств в разработку, которая может и не дать результаты, поясняет отставание сектора вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов. В настоящее время Минсельхоз через ведомственные программы стимулирует предприятия, вставшие на путь инноваций, они могут получать дополнительные меры господдержки, добавляет он.

Венера Петрова, Олег Сапожков