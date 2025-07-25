Сшит на госзаказ

Малые технологические компании из числа МСП с начала года усилили свое присутствие на рынке госзаказа, прирост в первом полугодии 2025 года составил 5,4%, достигнув показателя 62,3 млрд руб. Несмотря на существующие квоты и программы «офсетных договоров», эксперты отмечают, что большая часть государственных инвестиций остается у крупного бизнеса, а малым технологическим компаниям не хватает программ по грантам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года все малые технологические компании (МТК) заключили 5,3 тыс. договоров с госкомпаниями на общую сумму 78,5 млрд руб., сообщила пресс-служба Корпорации МСП (хозяйствующий субъект Минэкономики, 75% — у Росимущества, 25% — у ВЭБ). При этом 87% из них было подписано с компаниями из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Сумма таких договоров составила 62,3 млрд руб., что больше на 5,4%, чем за аналогичный период предыдущего года. Данных по 44-ФЗ (закон о госзакупках) в компании не предоставили.

В начале лета этого года Минэкономики обсуждало расширение квот по госзаказу на малые технологические компании, о чем сообщали «Ведомости». Сегодня такая квота действует для субъектов МСП и составляет 25% и для 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний), и для 44-ФЗ. Порог для определения МТК составляет 4 млрд руб. годовой выручки, а для МСП — 2 млрд руб. выручки в год. Поэтому под механизм обязательного квотирования подпадает всего 5,04 тыс. МТК из 5,2 тыс.

«В первом полугодии 2025 года каждая пятая из них стала участником закупочных процедур»,— отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самой востребованной у заказчиков номенклатурой, производимой МТК—субъектами МСП, стали программные продукты — объем закупок более 21 млрд руб. Далее — машины и оборудование (свыше 6,3 млрд руб.), компьютерное оборудование (почти 4,2 млрд руб.), издательские и финансовые услуги (почти 3 млрд и 2,5 млрд руб. соответственно). Больше всех закупок у МТК-поставщиков в первом полугодии совершили компании финансового сектора.

На федеральном уровне и в регионах создаются особые условия для запуска и развития технологического бизнеса. МТК доступны налоговые преференции, размещение в специальных инновационных кластерах, льготная финансовая поддержка, отмечает Александр Исаевич. МТК играют важную роль в реализации импортозамещения, нередко предлагая инновационные решения по доступным ценам, считает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

При этом он считает, что МТК требуются различные меры поддержки, не только государственные. «Эффективным инструментом может стать расширение преференций для МТК при участии в закупках или меры поддержки корпораций и крупных предприятий за активное взаимодействие с такими компаниями»,— добавляет он.

С этим согласен президент «Руссофта» Валентин Макаров. По его словам, за прошедший год государство в большей степени фокусировалось на крупных компаниях: этот сегмент получил инвестиции от РФРИТ на проекты по импортозамещению, из-за чего доля крупного бизнеса заметно выросла, в том числе на рынке госзаказа.

Чтобы добиться роста МТК, кроме квотирования, стоит вводить программы с грантами, а также помогать малым компаниям осваивать другие рынки, не только государственные.

«Госзаказ очень жестко регулируется, поэтому потребители из госсектора в принципе не могут взять на себя такой риск, как доверится малым неопытным компаниям»,— добавляет он. Для помощи выхода на коммерческие рынки Корпорация МСП реализует механизм «офсетных договоров», которыми уже воспользовались три МТК. Общая сумма таких соглашений превысила 1,1 млрд руб.

Филипп Крупанин