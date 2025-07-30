Валовую стоимость в обрабатывающей промышленности Дона увеличат на 40%

В Ростовской области к 2030 году планируют увеличить валовую добавленную стоимость в обрабатывающей промышленности на 40% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на информацию заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

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По мнению вице-губернатора, для достижения этой цели необходимо активно внедрять инновации, автоматизацию и поддержку высокотехнологичных отраслей.

В числе других стратегических задач господин Сорокин назвал увеличение затрат на отечественные исследования и разработки. При этом доля инвестиций со стороны частного сектора должна быть удвоена.

Еще заместитель губернатора заявил о необходимости увеличения в полтора раза доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных разработок. Речь идет о практическом импортозамещении в ключевых отраслях — от микроэлектроники до космических технологий.

Кроме этого, в список стратегических задач господин Сорокин включил поддержку малого технологического бизнеса. К 2030 году планируется увеличить его выручку в семь раз за счет различных программ поддержки, в том числе поддержки экспорта.

Наталья Белоштейн