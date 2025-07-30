Китай отверг требования США перестать закупать российскую нефть

Китай продолжит закупать российскую нефть, несмотря на предупреждения США о возможных высоких пошлинах, сообщает Reuters. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что китайские чиновники были предупреждены о возможных 100%-ных пошлинах, если они продолжат закупки.

Китайские официальные лица подчеркнули, что страна является суверенным государством с собственными энергетическими потребностями, и решения о закупках нефти будут приниматься на основе внутренней политики. На пресс-конференции Скотт Бессент отметил, что «любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов».

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает дедлайн для заключения мирного соглашения по Украине до 10 дней. Он также подтвердил намерение ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае отсутствия мирной сделки по Украине. Госдеп позднее сообщил, что администрация учла все негативные последствия, которые могут наступить в случае применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров.

О перспективах новых санкций США — в материале «Ъ» «Ультиматум невозможно продлевать бесконечно».