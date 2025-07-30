В Ростове будут судить банду за уничтожение имущества и убийство двух человек

Трех жителей Ростовской области будут судить за убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью, уничтожение имущества, кражу и похищение паспортов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2024 года в полицию поступило сообщение о пропаже 42-летнего и 54-летнего мужчин. Спустя несколько дней их тела были обнаружены с признаками насильственной смерти в реке Сал.

Следствие установило, что к исчезновению и убийству мужчин причастны трое жителей Ростовской области. Злоумышленники по предварительному сговору заманили потерпевших в безлюдное место, связали и жестоко избили.

Затем фигуранты перевезли своих жертв на берег реки Сал, где нанесли множество смертельных ножевых ранений.

«Следствием установлено, что при совершении убийства умысел обвиняемых был направлен на причинение потерпевшим особых мучений и страданий. Об этом свидетельствует большое количество прижизненно нанесенных телесных повреждений, их характер и локализация»,— отметили в ведомстве.

Фигурантам вынесены обвинения по уголовным статьям п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортных средств), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищении у гражданина паспорта и других важных личных документов). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн