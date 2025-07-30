Хассетт: Трамп надеется, что пошлины ускорят торговую сделку с Индией

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса по торговой сделке с Индией. Об этом заявил главный экономический советник президента Дональда Трампа Кевин Хассетт в эфире CNBC, передает агентство Reuters. По его словам, американский лидер надеется, что Нью-Дели снизит барьеры для поступления американских товаров на индийский рынок. Решение ввести пошлины на индийские товары призвано простимулировать Индию, пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Ранее сегодня президент США заявил, что введет пошлины в 25% против Индии, несмотря на продолжающиеся переговоры о торговом соглашении. Господина Трамп назвал торговые барьеры со стороны Индии причиной низких темпом торговли Индии и США. Он также отметил, что вводит пошлины из-за того, что Нью-Дели в больших объемах закупает российские энергоресурсы.

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что Индия планирует продолжить переговоры с США по торговому соглашению, даже если Дональд Трамп на этой неделе введет пошлины на индийские товары. Накануне господин Трамп сообщил, что намерен ввести пошлины на товары из Индии, если стороны не придут к торговому соглашению.

2 апреля США ввели 26-процентные пошлины на индийские товары, но затем приостановили их действие, чтобы стороны могли достичь торгового соглашения. Этот срок истекает 1 августа. Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что США нужно больше времени для переговоров с Индией, чтобы оценить готовность страны открыть свой рынок для американского экспорта.

О тарифной политике США — в материале «Ъ» «Гадания по торговой сделке».

Анастасия Домбицкая