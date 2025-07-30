Bloomberg: Индия продолжит торговые переговоры с США, даже если Трамп введет пошлины

Индия планирует продолжить переговоры с США по торговому соглашению, даже если американский президент Дональд Трамп на этой неделе введет пошлины на индийские товары. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В Индии рассчитывают, что пошлины будут действовать временно, пока не будет заключено двустороннее торговое соглашение.

«Если на этой неделе Индия столкнется с повышением пошлин на импорт, официальные лица рассматривают это как временную меру до завершения переговоров о более всеобъемлющем двустороннем соглашении этой осенью»,— сообщили источники Bloomberg.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести пошлины на товары из Индии, если стороны не придут к торговому соглашению. Ставка может составить 20–25%.

2 апреля США ввели 26-процентные пошлины на индийские товары, но затем приостановили их действие, чтобы стороны могли достичь торгового соглашения. Этот срок истекает 1 августа. Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что США нужно больше времени для переговоров с Индией, чтобы оценить готовность страны открыть свой рынок для американского экспорта.

О тарифной политике США — в материале «Ъ» «Гадания по торговой сделке».

Анастасия Домбицкая