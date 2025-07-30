Поставщикам воды в ДНР предоставят субсидии

Донецким производителям питьевой воды могут предоставить субсидии, чтобы покрывать расходы, которые они несут после введения предельной цены на товар в регионе. Сейчас в Донецке и окрестностях очень тяжелая ситуация с водоснабжением. 29 июля при обстреле вышла из строя Верхнекальмиусская фильтровальная станция — источник снабжения Донецка, Ясиноватой и части района Макеевки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

25 июля правительство ДНР установило на ближайшие три месяца верхнюю границу цены на разливную воду в 3,5 руб. за литр. Большинство бизнесменов цены снизили, остальные — закрыли точки продажи. Субсидия будет покрывать разницу между себестоимостью питьевой воды и ее отпускной ценой, сообщил врио председателя Правительства региона Андрей Чертков в своем Telegram-канале.

ГУП «Вода Донбасса» сегодня сообщило об очередном смещении в графике подачи воды. Согласно новому расписанию, подача воды в Донецке будет осуществляться 31 июля, 3 и 6 августа. В комментариях жители города пишут, что ситуация с водоснабжением в городе заслуживает режима ЧС.

«Воды ни капли, руки мыть нечем, готовить невозможно, нечем вымыть овощи, гора посуды грязной, мыть нечем, туалет слить нечем, мыться нечем в 40 градусов жары»,— пишет один из жителей. Городские паблики публикуют фото очередей за водой на разлив. На них десятки людей стоят с пустыми пятилитровыми бутылками.

Полина Мотызлевская