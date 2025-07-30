Анапский роддом отремонтируют к концу 2025 года

Капитальный ремонт родильного дома в Анапе выполнен на 55%, работы ведутся на всех четырех этажах с привлечением до 90 специалистов ежедневно, сообщает пресс-служба мэрии курорта. Временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева проконтролировал ход работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Губернатор Вениамин Кондратьев уделяет особое внимание развитию медицинской инфраструктуры, и капремонт анапского роддома — еще один элемент этой масштабной работы»,— отметила Светлана Балаева. По ее словам, ремонт проводится в рамках договора о комплексном развитии территории.

Сейчас на объекте завершены демонтажные работы. В активной фазе находятся стяжка пола, установка перегородок и штукатурные работы. Начата облицовка внутренних помещений плиткой, обустройство кровли и фасада. Параллельно идет замена коммуникаций: сетей связи, электро- и водоснабжения, канализации.

Проект включает организацию доступной среды и благоустройство прилегающей территории. Согласно графику, завершение запланировано на февраль 2026 года, однако подрядчик обещает сдать объект до конца текущего года.

«После окончания ремонта наш город получит современное и комфортное медучреждение, которое станет гордостью анапского здравоохранения»,— заявила Светлана Балаева в беседе с главным врачом горбольницы Викторией Шматковой и представителями подрядной организации.

Анапский родильный дом закрыли на капитальный ремонт в феврале 2025 года. Рожениц направляют в акушерские отделения Новороссийска, Темрюка и Славянска-на-Кубани. Экстренные роды принимают в хирургическом корпусе Анапы.

Лия Пацан