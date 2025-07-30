В Ростове простились с погибшими в Сальске саперами

В ростовском Доме офицеров 30 июля прошла церемония прощания с двумя сотрудниками полиции, погибшими при выполнении служебного долга во время ликвидации последствий атаки беспилотников в Сальске. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Жизнь отдали 27-летняя прапорщик Екатерина Куликова и 32-летний капитан Павел Покидов. Оба сотрудника отличались высоким профессионализмом и преданностью службе»,— приводятся в сообщении слова руководителя региона.

Указом Президента России Павел Покидов и Екатерина Куликова удостоены орденов Мужества.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Сальске, при разминировании БПЛА, погибли два сапера.

Валентина Любашенко