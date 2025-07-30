Горэлектросеть получила права на 24 км кабельных сетей в Ессентуках через суд

Арбитражный суд Ставропольского края признал за АО «Горэлектросеть» право собственности на 44 бесхозяйные кабельные линии общей протяженностью 24 км в Ессентуках. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Ответчиком в деле выступила администрация города-курорта Ессентуки. Спорные электросети построены в период с 1966 по 2017 год. Управление Росреестра по Ставропольскому краю поставило все объекты на государственный кадастровый учет как бесхозяйное имущество в 2023 году.

АО «Горэлектросеть» является территориальной сетевой организацией, включенной в реестр субъектов естественных монополий ФАС России. Компания оказывает услуги по передаче электроэнергии и владеет объектами электросетевого хозяйства на территории Ессентуков.

В материалах дела говорится, что спорные линии физически и технологически связаны с объектами электроэнергетики АО «Горэлектросеть». Через эти сети осуществляется электроснабжение конечных потребителей. Энергокомпания провела мероприятия по выявлению правообладателя бесхозяйных объектов. Государственная регистрация прав на заявленные объекты в ЕГРН не проводилась. В течение трех месяцев с даты постановки на учет права на них никем заявлены не были.

По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом Ессентуков, Министерства имущественных отношений Ставропольского края и территориального управления Росимущества, указанные объекты отсутствуют в соответствующих реестрах имущества.

Истец указал, что непринятие мер по обращению спорных объектов в собственность АО «Горэлектросеть» может привести к ухудшению их рабочего состояния и поставить под угрозу надежность передачи электроэнергии.

Суд решил, что по закону об электроэнергетике бремя содержания бесхозяйных сетей возлагается на сетевую организацию, которая их эксплуатирует. Законодательство гарантирует возмещение таких затрат через учет экономически обоснованных расходов при установлении тарифов.

При рассмотрении дела суд установил отсутствие ограничений на распоряжение имуществом и споров с третьими лицами. Право собственности или обременения на объекты ни за кем не зарегистрированы.

Администрация Ессентуков не представила доказательств требований муниципалитета на спорные объекты. Комитет по управлению муниципальным имуществом города указал, что линейные объекты не числятся в реестре муниципального имущества.

Суд пришел к выводу, что компания соблюдала правила, дающие право приобрести собственность на имущество без владельца согласно Гражданскому кодексу.

Тат Гаспарян