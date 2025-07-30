Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла на 32-м году жизни во время экспедиции в горах Каракорум в Пакистане, сообщает Bild со ссылкой на агентство DPA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters, Eric Gaillard / File Photo / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters, Eric Gaillard / File Photo / Reuters

Спортсменка восходила на пик Лайла (6 096 м). 28 июля на нее обрушился камнепад. Ее напарница вызвала спасателей, однако из-за сохранявшейся угрозы камнепада экстренные службы не смогли добраться до Дальмайер. Позже поисково-спасательная операция была приостановлена из-за темноты и неблагоприятных погодных условий. Вертолетный облет показал, что спортсменка получила серьезные травмы.

В 2018 году Лаура Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также завоевала бронзовую медаль Игр. В 2019 году она завершила карьеру, объяснив свое решение потерей мотивации.

Таисия Орлова