В Ставропольском крае в четыре раза увеличили число мусоровозов в 2025 году
В восточных округах Ставрополья новый регоператор в четыре раза увеличил количество мусоровозов в сравнении с прошлым годом. На маршруты выходят 35 машин. Об этом с своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По мнению главы региона приобретение дополнительной уборочной техники поможет решить проблемы с вывозом мусора в Буденновском, Арзгирском, Левокумском и Нефтекумском округах. Раньше техника не справлялась с объемами, что вызывало жалобы среди местных жителей.
Кроме этого, в регионе начали благоустройство контейнерных площадок.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом квартале 2025 года Ставропольский край снизил долю захороненных твердых коммунальных отходов до 54,2%, что на 30,8 процентных пункта ниже планового показателя.