В Ставропольском крае в четыре раза увеличили число мусоровозов в 2025 году

В восточных округах Ставрополья новый регоператор в четыре раза увеличил количество мусоровозов в сравнении с прошлым годом. На маршруты выходят 35 машин. Об этом с своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению главы региона приобретение дополнительной уборочной техники поможет решить проблемы с вывозом мусора в Буденновском, Арзгирском, Левокумском и Нефтекумском округах. Раньше техника не справлялась с объемами, что вызывало жалобы среди местных жителей.

Кроме этого, в регионе начали благоустройство контейнерных площадок.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом квартале 2025 года Ставропольский край снизил долю захороненных твердых коммунальных отходов до 54,2%, что на 30,8 процентных пункта ниже планового показателя.

Наталья Белоштейн