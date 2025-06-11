Ставрополье сократило долю захороненных ТКО до 54%

Ставропольский край в первом квартале снизил долю захороненных твердых коммунальных отходов до 54,2%, что на 30,8 процентных пункта ниже планового показателя. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По плану допускалось захоронение 85% таких отходов, однако фактический результат оказался значительно лучше. При этом доля обрабатываемых отходов достигла 96,5% от подлежащих переработке при плановом показателе в 90%.

Согласно национальному проекту «Экологическое благополучие», к 2030 году Россия должна сортировать 100% образуемых ТКО, захоранивать не более 50% таких отходов и вовлекать во вторичный оборот не менее 25% отходов производства и потребления.

Для повышения эффективности работы с ТКО в Невинномысске строится экопромышленный парк по переработке отходов. Проект финансируется из федерального бюджета в размере около 1 млрд руб. Предприятие сможет перерабатывать стекло, пластик, ПЭТ-тару и производить технический грунт. Мощность объекта составит около 190 тыс. т вторичного сырья в год. Резидентами парка станут три частных инвестора региона.

Кроме того, в текущем году планируется запустить комплекс по обработке и компостированию ТКО в Предгорном округе мощностью около 120 тыс. т в год. Площадь участка компостирования составит 80 тыс. т в год.

Николай Аксенов