В Крыму зафиксирован рост автотуризма

В 2025 году Крым может принять до 7 млн туристов, что превысит показатель прошлого года (более 6 млн), сообщил «Ъ-Кубань» президент Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. По его данным, около 60% посетителей полуострова прибывают на автомобилях, при этом доля автотуристов в текущем сезоне также существенно возрастет. Одной из причин роста эксперт назвал ограничения на отдых в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

По информации ОСИГ, значительный рост трафика наблюдается на Крымском мосту — в обе стороны ежедневно проезжают около 20 тыс. автомобилей. В 2019 году этот показатель достигал 30–40 тыс. автомобилей в одну сторону. При этом пропускная способность пунктов досмотра на мосту ограничена 12,5 тыс. автомобилей в сутки, что приводит к заторам в часы пик. Тем не менее, по словам Алексея Волкова, в течение суток пробки полностью устраняются.

Основные туристические направления остаются прежними — Южный берег Крыма и Евпатория. Дополнительным центром притяжения стали Судак и Феодосия, транспортная доступность которых будет улучшена за счет новых участков трассы «Таврида».

Одним из лидеров сезона стал Севастополь, чему способствовал запуск туристического кластера «Херсонес», вошедшего в тройку самых посещаемых объектов полуострова.

Среди регионов-лидеров по числу отправившихся в Крым туристов — Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область и сам полуостров. Господин Волков также отметил возросший интерес к семейному отдыху, особенно в Евпатории и Судаке, а также увеличенный спрос на апартаменты и гостевые дома. «Снижение покупательной способности и дефицит номерного фонда категории 4–5 звезд стимулируют выбор более доступных вариантов размещения», — пояснил он. При этом стоимость ночи в отелях высокого уровня достигает 30–100 тыс. руб., и они, как правило, загружены полностью.

Среди основных проблем туристы выделяют высокую стоимость роуминга, недостаточную доступность интернета и навигации, отсутствие служб такси в малых курортных населенных пунктах, а также нехватка сервисов, привычных для других регионов России.

Параллельно развивается железнодорожная доставка автомобилей, востребованная туристами, стремящимися избежать пробок. «Благодаря платной трассе от М4 время в пути на юг сократилось почти вдвое. Ожидается дальнейший рост числа автотуристов, в том числе в бархатный сезон», — отметил президент ОСИГ.

Отдельно Алексей Волков выделил рост мототуризма и высокое качество автозаправочных станций Крыма, представляющих собой многофункциональные комплексы с кафе, детскими зонами и сервисами технического обслуживания. По его оценке, уровень этих объектов является образцовым для России и, возможно, Европы.

Богдан Кобец