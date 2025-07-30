Американца Гилмана будут судить за новые драки в воронежской колонии

В Центральный райсуд Воронежа поступило новое уголовное дело в отношении гражданина США Роберта Гилмана. Ранее он получил восемь лет колонии за драки с сотрудниками исправительной колонии №2, где отбывал срок за нападение на полицейского. Согласно картотеке дел, американца обвиняют в двух эпизодах дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Роберт Гилман находится под стражей в Воронеже с начала 2022 года. Американца сняли с поезда Сухум—Москва на вокзале из-за пьяного дебоша. После задержания бывший морпех Гилман ударил полицейского. Летом того же года американца приговорили к четырем годам лишения свободы — почти максимальному сроку, предусмотренному статьей о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Позже апелляционная инстанция сократила наказание до трех с половиной лет. Роберт Гилман тогда раскаялся в преступлении, а также извинился перед полицейским и всей страной.

В колонии №2 американец устроил несколько драк с сотрудниками УФСИН и следователем местного управления СКР. За это ему с учетом неотбытого срока назначили семь лет и месяц колонии. После подачи американцем апелляционной жалобы наказание ужесточили до восьми лет и месяца.

Весной этого года агентство Reuters называло Роберта Гилмана одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией.

Сергей Толмачев, Воронеж