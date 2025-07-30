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В Ростовской области ожидаются сильные дожди и высокая пожароопасность

В Ростовской области объявили штормовые предупреждения из-за высокой пожароопасности и сильных дождей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, 31 июля, а также 1 и 2 августа местами по региону пройдут сильные дожди с грозой и градом. Порывы ветра при этом будут достигать 20-25 м/с.

Кроме того, 30 и 31 июля в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Мария Хоперская

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