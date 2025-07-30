Песков отметил технологическую подготовленность к землетрясению на Камчатке

Во время землетрясения на Камчатке своевременно сработали все системы оповещения и была организована эвакуация жителей. Именно поэтому происшествие обошлось без жертв, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Технологическая подготовленность себя оправдала и показала на высоком уровне»,— сказал господин Песков на брифинге. Он уточнил, что пока не планируется награждение граждан, проявивших себя в чрезвычайной ситуации.

Сегодня в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН признал его сильнейшим с 1952 года. В нескольких странах Тихоокеанского региона объявляли режим угрозы цунами. В Петропавловске-Камчатском действует режим ЧС. В регионе повреждено несколько учреждений, жилые дома и детский сад.