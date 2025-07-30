В Китае ответили на угрозы США ввести вторичные санкции против партнеров России

В Китае заявили, что принуждение и давление не помогут разрешить существующие международные проблемы. Так официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов. Дипломат подчеркнул, что в своей энергетической политике будет руководствоваться собственными интересами.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов, — сказал Го Цзякунь на брифинге. — В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем».

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает дедлайн для заключения мирного соглашения по Украине до 10 дней. Он также подтвердил намерение ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае отсутствия мирной сделки по Украине. Президент США заявил, что реакция сырьевых рынков «его не волнует». Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс позднее сообщила, что администрация учла все негативные последствия, которые могут наступить в случае применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров.

О перспективах новых санкций США — в материале «Ъ» «Ультиматум невозможно продлевать бесконечно».

Анастасия Домбицкая