США учли риски в случае вторичных санкций против РФ и ее партнеров

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что администрация учла все негативные последствия, которые могут наступить в случае применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров.

Во время брифинга госпожу Брюс спросили, не вызовет ли в администрации президента США обеспокоенности возможный эффект бумеранга от вторичных санкций против РФ и ее партнеров, прежде всего Китая и Индии. Она ответила, что президент Дональд Трамп «не принимает решения на лету», и негативные последствия для США «явно учитывались с самого начала».

По ее словам, Дональд Трамп «был терпелив», занимаясь украинским вопросом. «Возможно, некоторые люди неверно это интерпретировали. И, думаю, время для неверной интерпретации истекло… Президент Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек. И мы видим результаты этого во всем мире»,— сказала Тэмми Брюс (цитата по ТАСС).

14 июля Дональд Трамп заявил, что США введут импортные пошлины примерно в 100% против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет урегулирован конфликт на Украине. 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с высказываниями господина Трампа о сроках и приняли их к сведению.