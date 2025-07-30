Кроссовер Geely Monjaro стал самым востребованным у москвичей в первом полугодии

За первые шесть месяцев 2025 года в Москве было продано 67 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 28% меньше, чем годом ранее, сообщил «Автостат». 65% столичного авторынка пришлось на китайские бренды. Самым продаваемым стал кроссовер Geely Monjaro: за полгода в столице продали 2,7 тыс. таких машин.

В топ-5 модельного рейтинга по итогам шести месяцев также вошли Belgee X50 (2,6 тыс. единиц), Haval Jolion (2,4 тыс.), Belgee X70 (1,9 тыс.) и Lada Granta (1,8 тыс.). При этом лидером на столичном авторынке был китайский бренд Haval, новые автомобили которого разошлись тиражом в 7,1 тыс. экземпляров. Помимо него в пятерку самых популярных брендов в Москве вошли китайская Geely (6,8 тыс. шт.), LADA (4,9 тыс.), китайский Chery (4,7 тыс.) и белорусский Belgee (4,4 тыс.).

Geely продаются в России с конца 2000-х годов. В этом месяце появились слухи, что Geely уведомил о прекращении официальных поставок в Россию, но компания это опровергла.

О популярности китайских авто в России — в материале «Ъ» «Китайские автомобили ударились в пробег».