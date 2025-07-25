«Geely Monjaro избежал улучшений ради улучшений»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что изменилось в модели 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geely Фото: Geely

Если тебе безоговорочно нравится какой-то автомобиль, то его рестайлинга ждешь с некоторой опаской. Раз в несколько лет принято делать внешность модели более свежей, менять ей техническую начинку, следуя за последними достижениями науки, и в контексте последней моды менять что-то в эргономике. Зачастую это именно мода, а не здравый смысл или какие-то открытия. То есть изменения делаются скорее ради самих изменений.

Вот, например, теперь принято не утапливать экран мультимедиа в центральную панель, а делать ее в виде телевизора, который торчит у вас по центру салона. Или селектор коробки, чтобы освободить место для площадки под смартфон, теперь все чаще переносят на рулевую колонку. Из-за чего многие — мне рассказывали — не сразу могут уехать в дождливую погоду с перекрестка, потому что думают, что включили «дворники», а на самом деле выключили передачу.

Geely Monjaro, который сегодня можно с уверенностью назвать одним из самых любимых у россиян автомобилей, в переиздании 2025 года, к счастью, избежал улучшений ради улучшений. Более выразительной стала решетка радиатора, новый цвет кузова и другой дизайн колесных дисков. Внутри физических кнопок стало меньше, но до абсурда этот минимализм не доведен. Водительское сиденье стало шире и удобнее, а еще один динамик хорошей акустической системы теперь есть и в подголовнике.

Говорят, что цельное впечатление складывается из мелочей, но думаю, что в случае с Geely Monjaro даже более серьезные следования автомобильной моде не испортили бы главного, за что у нас любят и ценят этот кроссовер: мощный бензиновый двигатель, коробка не вариатор и не робот, как у многих, а классический «автомат», полный привод. Привычная многим, без преувеличения европейская внешность, где фары — это фары, а не светодиодная клякса, расплывшаяся между радиаторной решеткой, капотом и крылом. Словом, все те характеристики и черты, к которым мы привыкли еще в те времена, когда машины у нас продавались несколько иные, чем продаются сегодня.

Дмитрий Гронский