Geely опровергла слухи об уходе с российского рынка

Информация о полном уходе китайского автопроизводителя Geely с российского рынка не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия»,— сказал представитель автопроизводителя.

Ранее Telegram-канал поклонников Geely сообщил, что российских диллеров уведомили о прекращении официальных поставок автомобилей Geely в Россию. По данным анонимного источника, популярные модели Atlas и Monjaro планировалось продавать под новыми марками BelGee и Knewstar.

Автомобильная марка Geely стала продаваться в России в конце 2000-х годов. В 2022 году китайские автомобили стали популярнее среди российских покупателей. По итогам первых четырех месяцев 2024 года объем продаж Geely в стране вырос в 2,5 раза — до 47,7 тыс. штук. Вместе с ним увеличились продажи Haval, Chery и Changan.

Подробности — в материале «Ъ» «Китайские автомобили ударились в пробег».