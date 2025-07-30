Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински останется в СИЗО

Свердловский областной суд оставил в силе арест сына главы местной азербайджанской диаспоры Мутвале Шыхлински. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Защита просила смягчить фигуранту меру пресечения.

Дело возбудили после задержания отца господина Шыхлински — Шахина Шыхлински. Позднее он был отпущен, писали СМИ. По данным следствия, при задержании его сын сбил на машине одного из силовиков. В результате правоохранитель получил тяжкий вред здоровью. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил Шыхлински-младшего в СИЗО 16 июля.

Фигурант не признал вину. Он заявил, что сделал это не нарочно и сожалеет о произошедшем. Защита сочла арест незаконным. Самого Шахина Шыхлински МВД сегодня объявило в розыск.

Подробнее о деле Мутвалы Шыхлински — в материале «Ъ» «Он не нарочно, просто совпало».

Никита Черненко