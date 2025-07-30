Мосбиржа зарегистрировала на торгах облигации ростовских коллекторов

Московская биржа допустила к торгам облигации ростовского коллекторского агентства «Юридическая служба взыскания» (ПКО ЮСВ). Их включили в «Третий уровень» списка ценных бумаг. Информация об этом появилась на сайте биржи.

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Срок погашения облигаций — 10 лет, а номинальная стоимость каждой ценной из них — 1 тыс. руб. Максимальный объем выпуска составляет 10 млпд руб.

По данным СПАРК, ООО «ПКО ЮСВ» зарегистрировано в 2021 году. Организация выкупает долги, занимается судебным взысканием, исполнительным производством, а также сотрудничает с кредиторами в рамках переуступки права требования. Выручка компании в 2024 году составила 624,8 млн руб., чистая прибыль — 25,1 млн руб.

Мария Хоперская