На оснащение донских больниц современным оборудованием выделили около 163 млн рублей

Больницы Ростовской области оснастят современным реабилитационным оборудованием. На эти цели выделили около 160 млн руб. из федерального бюджета и порядка 3 млн руб. — из областного. Оборудование поступит в медучреждения Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Шахт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В программе участвуют шесть медицинских организаций: областной лечебно-реабилитационный центр №2, ЦГБ им. Семашко в Ростове, ЦГБ в Каменске-Шахтинском, городская больница №1 в Волгодонске, больница скорой помощи и детская горбольница в Шахтах.

Всего планируется приобрести 324 единицы оборудования, из них 114 — уже больничные кровати с электроприводом, тренажеры для разработки суставов, массажеры и массажные столы, кресла-коляски, велотренажеры и другое реабилитационное оборудование.

Мария Хоперская