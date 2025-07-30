Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На оснащение донских больниц современным оборудованием выделили около 163 млн рублей

Больницы Ростовской области оснастят современным реабилитационным оборудованием. На эти цели выделили около 160 млн руб. из федерального бюджета и порядка 3 млн руб. — из областного. Оборудование поступит в медучреждения Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Шахт.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В программе участвуют шесть медицинских организаций: областной лечебно-реабилитационный центр №2, ЦГБ им. Семашко в Ростове, ЦГБ в Каменске-Шахтинском, городская больница №1 в Волгодонске, больница скорой помощи и детская горбольница в Шахтах.

Всего планируется приобрести 324 единицы оборудования, из них 114 — уже больничные кровати с электроприводом, тренажеры для разработки суставов, массажеры и массажные столы, кресла-коляски, велотренажеры и другое реабилитационное оборудование.

Мария Хоперская

Новости компаний Все