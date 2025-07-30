Восемь населенных пунктов Темрюкского района остались без воды

В Темрюкском районе сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением. В настоящий момент без воды остаются станицы Фонталовская и Запорожская, а также поселки Красноармейский, Ильич, Батарейка, Приазовский, Гаркуша и Береговой, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным местных властей, аварийные бригады продолжают круглосуточную работу на Таманском групповом водопроводе, где за последние сутки выявлены два новых повреждения.

В условиях аномально жаркой погоды Вениамин Кондратьев поручил главе района Федору Бабенкову организовать усиленный подвоз воды — в первую очередь для социально уязвимых категорий: пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью, малоимущих, а также семей участников СВО. Кроме того, в населенных пунктах, где зафиксированы перебои, должны быть установлены дополнительные резервуары для воды. По оценке аварийных служб, основные повреждения планируется ликвидировать до пятницы.

Вячеслав Рыжков