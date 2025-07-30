Власти Крыма предложили США продать России Аляску для снижения госдолга

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США для сокращения своего госдолга продать Аляску России. Так он отреагировал на слова подполковника Сухопутных сил США Джеффри Фрица, который предложил купить у России Командорские острова за $15 млрд. Подполковник считает, что это помогло бы в мониторинге подводной активности Китая в Арктике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене»,— прокомментировал «РИА Новости» господин Константинов.

По состоянию на 2 июля госдолг США оценивался в $36,2 трлн. Идею американского подполковника также раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что «продажа родины» в России считается преступлением, а $15 млрд посоветовала направить на погашение части госдолга США.

О ситуации в США — в материале «Ъ» «"Прекрасный билль" вязнет в опасениях».