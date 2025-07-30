На Кубани вырос спрос на свадебные услуги

Жители Краснодарского края ответственно подошли к свадебному сезону и начали готовиться к важному событию заранее. Так, результаты совместного исследования ВТБ и МегаФона показали, что в этом году интерес к интернет-ресурсам об организации свадьбы, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился в регионе на 80% в сравнении с первой половиной 2024 года. Причём рост показателей фиксируют уже с января. В то же время заметно растёт число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары.

Как показывает big data оператора, в прошлом году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в мае. В этом же сопоставимо высокие цифры отмечают уже с января, а с марта активность взлетает ещё в 1,5 раза и сохраняется по июль. При этом будущие невесты и женихи региона чаще всего ищут полезную информацию по вторникам и средам. Вероятно, чтобы в выходные уже встретиться с нужными специалистами и приобрести необходимые товары.

С начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. По данным ВТБ, в салонах красоты в период с января по июнь 2025 года на Кубани совершили более 155 тысяч покупок на общую сумму свыше 372 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество увеличилось на 60%, а объем средств — на 59%. Средний чек остался на том же уровне, что и в 2024 году – около 2400 рублей.

В цветочных салонах в тот же период жители региона провели 178 тысяч транзакций на общую сумму свыше 297 млн рублей. Это почти в 2 раза больше по количеству и в два раза по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Размер среднего чека — 1663 рубля, что на 10% превышает показатель прошлого года.

В ювелирных салонах Краснодарского края клиенты банка потратили почти 393 млн рублей, совершив более 27 тыс. оплат. Это на 17% больше по объему средств и на 27% по количеству, чем годом ранее. Средний чек при этом снизился на 5% и составил 14,5 тысяч рублей.