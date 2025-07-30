Уральская художница Алиса Горшенина уехала из России

Россию покинула уральская художница Алиса Горшенина, которую ранее судили по обвинению в дискредитации ВС РФ. Она сообщила в своих соцсетях, что была вынуждена это сделать из-за ареста и штрафов.

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Фото: Влада Ташлыкова Алиса Горшенина

Фото: Влада Ташлыкова

Художница не сообщила, в какой стране сейчас находится, однако, по ее словам, она не может смириться с отъездом. Она уехала из РФ с небольшой суммой денег, которую откладывала на ремонт квартиры в Нижнем Тагиле. «Все это привело к тому, что сейчас я, против своей воли, нахожусь не в России. И это, безусловно, один из худших раскладов, который только можно было вообразить. Для меня это большое горе, которое невозможно выразить словами. Найдутся люди, которые станут меня поздравлять — для меня отъезд из России горе»,— сказала госпожа Горшенина.

Напомним, в мае 2022 года, Алиса Горшенина была оштрафована на 35 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Согласно материалам дела, 24 марта девушка стояла у детского центра «Мир» с белой розой и лентой, содержащей антивоенные надписи.

В апреле 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал госпожу Горшенину на 10 суток за пропаганду экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3. КоАП РФ): было установлено, что она публиковала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посты с выступлением против признания экстремистским ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), размещала ссылки на организации и выкладывала соответствующую символику.

В мае Ленинский районный суд оштрафовал на 45 тыс. руб. художницу — снова по обвинению в дискредитации ВС РФ. 24 февраля 2022 года на своей личной странице Алиса Горшенина выложила пост, в котором выступила против проведения специальной военной операции (СВО) и потребовала отпустить политических заключенных. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката и оставил решение о назначении штрафа без изменений.

Ирина Пичурина